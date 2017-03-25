La campaña 2017 del piloto caleño nuevamente lo tendrá a bordo de los autos GT, con la posibilidad de brindarle más gloria al deporte colombiano. Luego de su tercer puesto final en el International GT Open 2016, Gustavo Yacamán ha sido confirmado como piloto del equipo Orange1 Team Lazarus, y disputará el campeonato Blancpain GT Series, la categoría top a nivel mundial de los autos GT3.

El Orange1 Team Lazarus, que viene de ser el campeón en el GT Open 2016, dio el salto para disputar el Blancpain GT Series con el apoyo y soporte de fábrica de Lamborghini. El objetivo es estar en la lucha por el título, y para ello tendrán en sus manos el auto Lamborghini Huracán GT3 con el que levantaron el trofeo del GT Open hace menos de seis meses.

El coequipero de Yacamán será el italiano Fabrizio Crestani, actual campeón del GT Open. Junto con este anuncio, fue oficializada la vinculación de Yacamán como piloto junior de fábrica de Lamborghini, lo que reafirma su condición como uno de los talentos más sobresalientes en los autos GT a nivel mundial.

'Luego de una buena primera temporada en los autos GT3 en el GT Open, estoy listo para un nuevo reto en 2017. El Blancpain GT Series es el campeonato GT3 más fuerte del mundo y estoy contento de formar parte de ello con Lamborghini y el Orange1 Team Lazarus', expresó el caleño.