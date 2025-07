El trágico accidente que les costó la vida al futbolista del Liverpool Diogo Jota, de 28 años, y a su hermano André Silva, de 25, sigue generando preguntas.

Ambos viajaban en un Lamborghini Huracán verde rumbo a Santander cuando el vehículo se salió de la vía en la A-52, a la altura de Cernadilla, Zamora, y se incendió. Según el informe preliminar de la Guardia Civil, todo apunta a un exceso de velocidad como causa principal del siniestro.

Sin embargo, dos camioneros portugueses que aseguran haber presenciado el accidente ofrecen una versión distinta. José Aleixo Duarte, uno de los testigos, afirma que el Lamborghini los adelantó apenas cinco minutos antes del accidente y que circulaba a una velocidad moderada.

Agencia EFE Entierro de Diogo Jota en Portugal.

Duarte incluso intentó auxiliar a los ocupantes del coche en llamas, sin éxito. “Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila”, dijo.

Vía en la que tuvo el accidente Diogo Jota está en mal estado

Otro testigo, identificado como José Azevedo, compartió un video grabado desde su camión y reiteró que los hermanos conducían de forma prudente. “Los vi pasar tranquilos. La familia tiene mi palabra de que no iban rápido”, expresó. Además, ambos camioneros coinciden en señalar que el mal estado de la vía, especialmente por la oscuridad y las condiciones del pavimento, pudo haber contribuido al accidente.

@FCPorto Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en accidente

“La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, explicó.

Mientras tanto, la investigación oficial continúa. Las autoridades analizan las huellas en la carretera y el reventón de una de las llantas traseras del vehículo como posibles elementos clave. Aunque el informe pericial sugiere velocidad excesiva, los testimonios apuntan a una conducción normal en una carretera peligrosa.