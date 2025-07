Rute Cardoso utilizó por primera vez sus redes sociales para pronunciarse públicamente después de la trágica muerte de su esposo, el delantero del Liverpool Diogo Jota. A través de una publicación en Instagram, la viuda compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía de su boda: “1 mes de nuestro ‘hasta que la muerte nos separe’. Para siempre, tu chica blanca”.

El mensaje llega exactamente un mes después de que la pareja contrajera matrimonio, fecha que ahora marca también el inicio de su luto tras el fatal accidente que cobró la vida tanto de Jota como de su hermano André Silva, también futbolista profesional.

El accidente de tránsito ocurrido el 3 de julio pasado en una carretera de Cerdanilla, España, terminó con la vida de los dos hermanos portugueses, generando una ola de condolencias y manifestaciones de dolor en el mundo del fútbol internacional.

Las exequias se realizaron el sábado 5 de julio en Oporto, Portugal, específicamente en la iglesia principal de Gondomar, lugar donde crecieron ambos hermanos. La ceremonia, oficiada por el obispo de Oporto, congregó a numerosas personalidades del deporte rey, incluyendo varios jugadores de la selección portuguesa como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira y Joao Félix, además del seleccionador Roberto Martínez.

El Liverpool también se hizo presente a través de su capitán, el neerlandés Virgil van Dijk, y el escocés Andrew Robertson, quienes llevaron coronas de flores con la forma de la camiseta del club inglés y el número 20, dorsal que portaba Jota con los Reds.

Entre las reacciones más emotivas destacó la del colombiano Luis Díaz, compañero de Jota en el Liverpool, quien expresó su dolor a través de las redes sociales: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”.

La ausencia de Díaz en el funeral fue una de las más notables, aunque el jugador colombiano demostró su respeto y cariño hacia su fallecido compañero mediante sus palabras públicas.

Diogo Jota deja en la viudez a Rute Cardoso y tres hijos, quienes ahora enfrentan el dolor de una pérdida que ha conmovido al mundo del fútbol internacional.