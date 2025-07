Kevin Mier sigue en el ojo del huracán. El guardameta colombiano afronta una lluvia de críticas en México por dos crasos errores que cometió el sábado pasado en el partido que su equipo, Cruz Azul, igualó 3-3 ante Atlas, en la Liga MX.

En el balompié azteca se ha abierto un candente debate acerca de los nuevos roles que están asumiendo los porteros más allá de custodiar el arco.

Se pone en consideración si es correcto que los cancerberos participen tanto en la generación de las jugadas desde el fondo y abandonen la portería.

“Yo entro y lo peleo, no se puede estar jugando con el trabajo de todos. No puedes salir gambeteando, no eres volante, no eres creador”, cuestionó Herrera.

“Los porteros de hoy quieren ser volante de contención, primero que pare las fáciles. Mier echó a perder la clasificación a la final de Cruz Azul (en el torneo pasado)”, dijo Ferreti.

A dos entrenadores de la vieja escuela y muy temperamentales como Ricardo ‘Tuca’ Ferreti y Miguel ‘el Piojo’ López les parece inadmisible que un cuidapalos esté más adelantado que un defensor como le sucedió a Mier en una de las pifias que protagonizó ante Atlas.

Pero el antioqueño no es el único que se encuentra en tela de juicio, también el arquero de Pumas, Rodrigo Parra. El joven mexicano ha recibido duras críticas por sus costosos excesos de confianza con el balón en los pies.

Sin embargo, ‘Tuca’ Ferreti defendió al mexicano de solo 17 años de edad.

“Estamos matando a este chamaco, y qué hablamos de las dos equivocaciones de Kevin Mier. ¿Cuál es más grave? La única diferencia es que uno es mexicano y otro colombiano. Al extranjero lo ‘apachachamos’ y al mexicano lo fregamos”, sentenció Ferreti.

“Mier también se equivocó, y tuvo un error que le costó un título a Cruz Azul”, apuntó Herrera.

En medio de las equivocaciones de Parra, Pumas ha decidido contratar al experimentado Keylor Navas, que venía jugando en el Newell’s Old Boys de Rosario.

Navas, considerado por muchos el mejor portero de la historia de la Concacaf, con gran historial en las mejores Ligas del fútbol internacional, se unirá a los universitarios para ayudarlos a superar la crisis en el arranque del Apertura, en el que van en el último lugar con la peor defensa, seis goles recibidos en dos partidos.