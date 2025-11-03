El Real Madrid homenajeó al difunto jugador portugués del Liverpool Diogo Jota, con una ofrenda floral al terminar la rueda de prensa previa al partido que disputará mañana, martes, de la cuarta jornada de Champions League en Anfield.

El técnico madridista, Xabi Alonso, junto con el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold se acercaron al cenotafio que los aficionados del Liverpool levantaron a su número 20 que perdió trágicamente su vida en un accidente de tráfico el pasado verano en Zamora.

ADAM VAUGHAN/EFE

Tras la conclusión de la rueda de prensa, en la que tanto el central blanco Huijsen como el entrenador Xabi Alonso dieron sus puntos de vista respecto al choque de mañana contra el Liverpool, la representación blanca hizo la ofrenda floral y presentaron sus respetos al póstumo jugador portugués y a la afición ‘Red’ que se encontraba en aquel momento en el altar que construyeron para Jota, gesto que respondieron con una ovación.

Diogo Jota, de 28 años, jugó en el Liverpool durante cinco temporadas casi doscientos partidos y marcó 65 goles.

ADAM VAUGHAN/EFE LIVERPOOL (United Kingdom), 03/11/2025.- (L-R) Trent Alexander-Arnold of Real Madrid, Dean Huijsen of Real Madrid, Real Madrid manager Xavi Alonso, and Real Madrid's Director of Institutional Relations Emilio Butragueno bring flowers to lay amongst tributes to former Liverpool player Diogo Jota in Liverpool, Britain, 03 November 2025. Real Madrid will face Liverpool in their UEFA Champions League soccer match on 04 November. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El delantero luso falleció el 3 de julio en un accidente de tráfico en Cernadilla, Zamora (España) junto con su hermano pequeño, Andre, apenas una semana después de haber contraído matrimonio con su novia Rute Cardoso, y dejando un vacío tanto en su familia como en el club y en la afición del Liverpool, que decidieron retirar su número de dorsal ’20′ para siempre.