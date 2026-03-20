Los cierres viales que durante la presente semana se han registrado en las vías de acceso al departamento de Córdoba, además de algunas zonas urbanas de su capital Montería van a continuar hasta el domingo 22 de marzo cuando finaliza el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026.

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Para este viernes 20 de marzo y mañana sábado 21 están programados los cierres viales desde las 06:30 de la mañana y hasta 12:30 del mediodía entre la vía Montería - Cereté y Ciénaga de Oro - Montería en las siguientes vías:

Depósito al Grano - Glorieta CAI- Retiro de Los Indios - Retorno - Los Cocos-Las Palmas - Entrada Martínez - Retorno Soberana - Estación Félix Paternina.

En razón a ello la ciudadanía puede transitar por las vías alternas así:

Cereté: Tomar las vías de Villa Celina - Leticia - Retiro de Los Indios - Mateo Gómez - Chocolate - Papoche – Garzones.

Tomar las vías de Villa Celina - Leticia - Retiro de Los Indios - Mateo Gómez - Chocolate - Papoche – Garzones. Lorica hacia Montería: Tomar la vía Santa Lucía.

Tomar la vía Santa Lucía. Ciénaga de Oro hacia Montería: tomar la vía San Carlos.

tomar la vía San Carlos. Montería hacia Cereté: Tomar la vía hacia San Carlos o Santa Lucía.

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De otra parte, en su tercer día de competencias el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 dejó como campeones en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) en las categorías hombres sub-23 y hombres élite, al mexicano Sebastián Ruiz en oro, seguido por su compatriota José Juan Prieto, que obtuvo la medalla de plata, y el bronce fue para el colombiano Jerónimo Calderón.

Y en la de hombres élite Colombia se ganó la medalla de oro con Wálter Vargas; la plata fue para el mexicano Eder Frayre y el bronce para el uruguayo Antonio Fagúndez.