El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, adjudicó la primera fase para la construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Montería – Córdoba Fase I, un proyecto estratégico que prometió desde el inicio de su administración y con el que busca fortalecer la preparación de los atletas cordobeses y consolidar al territorio como referente del deporte en el Caribe.

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El nuevo complejo deportivo estará ubicado en inmediaciones de la Universidad de Córdoba, tendrá un costo de $26.147.917.180, y contará con aproximadamente 60.000 metros cuadrados de infraestructura, diseñados para ofrecer condiciones óptimas de entrenamiento, concentración y alojamiento para deportistas de alto nivel.

Gobernación de Córdoba

“En pocos días, aquí, en este lote, inicia uno de los megaproyectos más importantes de nuestro departamento. Será el primer centro de alto rendimiento para nuestros atletas. Tendrá piscina olímpica, piscina de calentamiento, coliseo para diferentes disciplinas como tenis de mesa, squash y otros deportes, además de una torre médica y una torre administrativa”, expresó el mandatario departamental durante el fin de semana.

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El proyecto, adjudicado al Consorcio Deportivo LP, contempla la construcción de escenarios deportivos especializados, áreas de preparación física y espacios de concentración para deportistas, con el propósito de potenciar el talento local y fortalecer los procesos de formación y alto rendimiento.

Además incluye el primer Centro Médico de Formación y Alto Rendimiento para deportistas del Caribe colombiano, con áreas destinadas a evaluación médica especializada, laboratorios biomédicos, espacios para rehabilitación física y equipamiento tecnológico para el monitoreo y optimización del rendimiento deportivo.

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Zuleta Bechara explicó que este tipo de instalaciones, comunes en países con sistemas deportivos avanzados, permitirá que Córdoba dé un salto cualitativo en la preparación de sus atletas, al ofrecer servicios médicos y científicos que actualmente muchos deportistas deben buscar fuera del departamento.