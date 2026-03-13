En el marco de una operación de cooperación internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Montería, unidades de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional de Córdoba, aprehendieron a un peruano procesado por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba, el capturado tiene notificación roja de Interpol y era buscado en Perú.

En ese país lo sindican de ser el líder de una organización criminal dedicada a los préstamos extorsivos tipo ‘gota a gota’, que afectaba a comerciantes y ciudadanos en ese país.

“La acción fue posible gracias al trabajo articulado entre Dijin Policía, Interpol y el área de 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, mediante intercambio de información y labores de verificación que permitieron localizarlo en territorio colombiano”, explicó el coronel Guzmán Ramos indicando que estas acciones indican que siguen fortaleciendo la cooperación policial internacional para cerrar el cerco contra quienes intentan evadir la justicia.

