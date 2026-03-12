La decisión del alcalde Hugo Kerguelén García de disponer de Perla del Sinú para acelerar el proceso de recuperación de los barrios de las comunas 1 y 2 afectados por las inundaciones que se presentaron durante el mes de febrero, ha mostrado resultados positivos en la ciudad de Montería.

Uno de ellos es el haberle permitido a las familias damnificadas retornaran a sus viviendas.

Perla del Sinú es la empresa de servicios públicos creada por el municipio en febrero del año 2025 y en estos momentos fortalece el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos especiales con Urbaser.

La empresa municipal ha dispuesto de maquinaria especializada para realizar la limpieza de calles y la recolección de residuos en barrios como Vallejo, El Níspero y Caracolí. Actualmente, los equipos trabajan en Rancho Grande, Villa Petro y Canán, en sus etapas 1 y 2.

Además han realizado intervenciones orientadas a frenar el paso de las aguas y facilitar las labores de drenaje que viene adelantando la alcaldía de Montería.

“La atención de la emergencia requiere respuestas rápidas y desde el municipio actuamos con celeridad. Cuando identificamos que requeríamos más ayuda, convocamos a los privados y utilizamos la empresa de servicios públicos del municipio, Perla del Sinú, para aumentar esa capacidad y disponer de la maquinaria especializada necesaria para recuperar de manera más rápida los barrios, y hoy los resultados se ven”, explicó el alcalde Hugo Kerguelén García.

En Montería aún existen 290 personas en los alojamientos temporales.