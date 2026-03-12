En el marco del PMU departamental convocado por la gobernación de Córdoba, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, le solicitó al Gobierno nacional extender por 30 días más el decreto de emergencia.

La finalidad de este pedido es garantizar la atención integral de las familias afectadas por las inundaciones que han impactado a gran parte de Montería y el departamento de Córdoba, dejando más de 85 mil familias damnificadas.

Kerguelén explicó en el PMU que la magnitud de la emergencia ocasionada por los dos frentes fríos del mes de febrero supera la capacidad financiera de los municipios y del departamento, y que las inversiones necesarias para la recuperación de Córdoba se estiman en 8 billones de pesos.

“Llevamos más de un mes y quince días atendiendo esta emergencia, desplegando toda nuestra capacidad operativa. Hoy tenemos más de 65.000 personas afectadas, cerca de 20.000 familias, productores agropecuarios que perdieron sus cultivos y 82 instituciones educativas impactadas. La magnitud de esta situación exige que el Gobierno nacional extienda el decreto de emergencia para poder seguir respondiendo a la gente”, expresó el alcalde.

Reportó que pese al esfuerzo institucional la ciudad de Montería aún tiene barrios inundados donde continúan los trabajos de evacuación de aguas, limpieza de calles y recuperación de las condiciones sanitarias.

“Todavía tenemos sectores con agua. Estamos trabajando sin descanso en la evacuación de aguas, en la limpieza de las calles, en jornadas de desinfección y fumigación para evitar problemas de salud pública. Es una tarea enorme que no se detiene”, indicó.

Acciones de recuperación

Como parte de las acciones de respuesta a estas situaciones, la administración municipal ha implementado diferentes medidas para acelerar la recuperación de los sectores afectados, entre ellas el alquiler de dos maquinarias anfibias que han sido fundamentales para retirar obstáculos que interrumpían el recorrido natural de las aguas.

Además, contrataron con las empresas de servicios públicos la recolección de escombros, logrando retirar cerca de 450 toneladas diarias, y avanzan en la compactación de las calles para facilitar la movilidad en los barrios.

El alcalde también informó que el municipio ha destinado 28.000 millones de pesos para la contención de la emergencia, recursos que han permitido sostener las labores de atención humanitaria y recuperación inicial.

“Hemos invertido más de 28.000 millones de pesos en la contención de esta emergencia, pero claramente no contamos con los recursos suficientes para todo lo que se necesita. Por eso es fundamental que el Gobierno Nacional mantenga el decreto de emergencia, lo que nos permitirá actuar con mayor rapidez y liberar cerca de 58.000 millones de pesos para continuar atendiendo a las familias”, afirmó.

Finalmente explicó que la emergencia no se ha detenido. Hoy muchas familias apenas están regresando a sus casas y lo han perdido todo. “Si el decreto de emergencia se acaba mañana será muy difícil seguir atendiendo a los monterianos que hoy necesitan de nuestro apoyo. No podemos solos. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé la mano y nos brinde las herramientas necesarias para seguir adelante con la recuperación de nuestra gente”, concluyó el mandatario.