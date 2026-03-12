Con un equipo de profesionales expertos, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició el miércoles la II fase de intervención forense en el Cementerio Parroquial del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba.

La jornada de trabajo, que se extiende hasta el martes 17 de marzo, comprende acciones de prospección y recuperación en un lugar de interés forense en el que pretenden recuperar nueve cuerpos no identificados (CNI) que podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.

Cortesía UBPD Intervención forense en el cementerio de Puerto Libertador, Córdoba.

El trabajo se desarrolla entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, tiempo en el que además habrá jornadas de atención para brindar orientación a la población, recibir solicitudes de búsqueda y hacer tomas de ADN.

Juan Vicente Medina Cuentas, investigador integral de la UBPD Córdoba, reiteró que se trata de una búsqueda humanitaria y extrajudicial sobre la cual la ciudadanía puede obtener información llegando al camposanto o llamando al 315 6558972.

El cementerio permanecerá cerrado al público durante la intervención forense, solo está permitido el ingreso a los sepelios y a las personas buscadoras que participen en las jornadas de atención.