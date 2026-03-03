El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 00340 del 25 de febrero de 2026, asignó $36.120.557.716 a las 25 Empresas Sociales del Estado (ESE) de los municipios afectados por la emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó que estos recursos permitirán fortalecer la red hospitalaria pública y garantizar su ejecución con criterios técnicos y financieros claros.

“El Ministerio de Salud asignó recursos para fortalecer la red pública hospitalaria de los 25 municipios afectados por la emergencia, y vamos a garantizar que su ejecución se realice con rigor técnico, trazabilidad y prioridades claramente definidas. Hemos convocado a los gerentes de las ESE del departamento para concertar en qué se invertirán los recursos, priorizando inversiones estratégicas, la implementación del modelo integrado de gestión hospitalaria y la revisión de indicadores de facturación y cartera para mejorar la liquidez y sostenibilidad financiera” afirmó el mandatario.

Los recursos estarán destinados principalmente a cubrir acreencias laborales, garantizar el pago al talento humano en salud, financiar medicamentos, insumos y material médico quirúrgico, así como otros gastos esenciales para la operación hospitalaria.

La secretaria de Desarrollo de la Salud Departamental, María Marcela Arriola Salgado, resaltó que esta asignación brinda estabilidad financiera a la red pública hospitalaria y permite asegurar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud para los cordobeses.