Los altos niveles de las aguas represadas en barrios de la ciudad de Montería no han permitido que la empresa Afinia les restablezca el servicio de energía.

La situación no ha sido del agrado de la ciudadanía que ya empezó a alzar su voz de rechazo, pero el alcalde Hugo Kerguelén García los ha llamado a la calma porque están trabajando paso a paso para solucionar todos los estragos ocasionados por los dos frentes fríos registrados en las dos primeras semanas del mes de febrero.

Durante el mediodía de este domingo 22 de febrero una comisión de Afinia realizó una visita técnica en los sectores Vallejo (Villa Olímpica), El Dorado y El Poblado, y lograron evidenciar que los niveles de las aguas aún no han bajado completamente, “por lo que por seguridad no es posible energizar las redes en estas zonas. Seguimos monitoreando la situación para restablecer el servicio tan pronto las condiciones lo permitan. Agradecemos su comprensión”, dijo la empresa en un comunicado.