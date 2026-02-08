Con el fin de fortalecer la atención a las comunidades afectadas por la temporada de lluvias, la Gobernación de Córdoba designó a secretarios, directores y asesores de despacho, en coordinación con el Gobierno Nacional, para atender de manera directa los municipios más golpeados por inundaciones y emergencias invernales.

La estrategia busca garantizar un acompañamiento constante y coordinado entre la administración departamental y las alcaldías, permitiendo que la respuesta a las necesidades de las familias damnificadas sea más oportuna y efectiva.

“Cada secretario, director y asesor tendrá a cargo un municipio y una subregión de nuestro departamento para poder articular esfuerzos con las alcaldías y que las ayudas lleguen de manera oportuna a cada rincón del departamento“, afirmó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

Así mismo, el equipo territorial coordina la entrega de ayudas, la disponibilidad de maquinaria amarilla y la logística necesaria para que la fuerza pública y los organismos de socorro puedan actuar en todos los territorios afectados.

La medida permitirá reforzar la presencia del gobierno en el territorio y optimizar la coordinación de las acciones de atención, mitigación y recuperación, dando prioridad a las comunidades más vulnerables frente a las crecientes de los ríos y las fuertes lluvias en el departamento.