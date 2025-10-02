Tras las emergencias por las fuertes lluvias del pasado 29 de septiembre que provocaron inundaciones en varios sectores de Soledad, la alcaldía municipal realizó entrega de ayudas humanitarias a las más de 300 familias afectadas.

Ante la contingencia, la administración activó el protocolo de atención inmediata de emergencias y desplegó sus equipos de trabajo para llevar asistencia a los damnificados.

De esta forma, la alcaldía llegó al barrio 12 de octubre, en donde dieron ayudas a 159 familias, mientras que en el barrio 7 de Agosto fueron 149 familias las que recibieron el apoyo institucional. Fueron, en total, más de 300 hogares beneficiados con la primera fase de atención humanitaria.

Cabe resaltar que las ayudas incluyeron kits alimentarios y no alimentarios, como colchonetas, cobijas y elementos de primera necesidad. Esta jornada estuvo encabezada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres junto con la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, se contó con la participación de la Secretaría de Salud, que a través de su equipo de salud pública realizó acompañamiento en terreno, verificando posibles afectaciones sanitarias derivadas de la emergencia y orientando a la comunidad sobre medidas de prevención de enfermedades asociadas a la temporada de lluvias.

La alcaldesa Alcira Sandoval reiteró que su administración “no bajará la guardia en medio de la actual ola invernal”, la cual se ha intensificado en el Atlántico durante las últimas semanas.

“Estamos comprometidos con nuestra gente. Desde la madrugada del 30 de septiembre activamos a todos los equipos de gestión del riesgo, gobierno, salud y demás dependencias para responderle a las familias damnificadas. Nuestra prioridad es que ningún soledense se sienta solo en medio de esta emergencia”, afirmó la mandataria local.

En sus declaraciones también señaló que se continúa realizando un censo detallado en distintos sectores del municipio, con el fin de identificar nuevas necesidades y garantizar que las ayudas lleguen de manera oportuna a todos los afectados.

Finalmente, la Alcaldía de Soledad hizo un llamado a la ciudadanía para estar atenta a los reportes oficiales sobre el estado del clima y las medidas de prevención que deben adoptarse en caso de nuevas lluvias, recalcando que la coordinación entre autoridades y comunidad es fundamental para superar esta temporada invernal con el menor impacto posible.