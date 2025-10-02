Compartir:
Por:  Redacción Locales

Este jueves, la votación de la consulta para la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico se vio afectada por los múltiples hechos de violencias que dieron paso a un panorama de caos y descontrol.

Le puede interesar: Mineducación ordena suspender consulta universitaria para elección de rector de Uniatlántico

En este contexto, la institución realizó un “llamado a la calma y al respeto por el prójimo”, esto con el propósito de incentivar la paz y se permita el derecho al voto.

Mineducación confirmó presencia de “personas extrañas” saboteando las votaciones en Uniatlántico

Asimismo, la alma mater indicó que lograron atender y controlar las alteraciones, por lo que señalaron que el ejercicio electoral continúa y que, actualmente, transcurre en un ambiente de tranquilidad que garantiza “la participación de la comunidad académica”.

“Reiteramos el firme compromiso institucional de preservar el principio democrático y de asegurar todas las garantías electorales, con el fin de que estudiantes y docentes puedan participar de manera libre y segura en este ejercicio ciudadano que fortalece la vida universitaria”, expresaron a través del documento.

Además: Proceso de elección del rector de la Uniatlántico: tras cuatro horas de caos, se normalizó la jornada en la sede norte

Finalmente, agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y la presencia del Ministerio Público en dicho proceso de participación y construcción colectiva de alta relevancia para la Institución.