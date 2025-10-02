Este jueves, la votación de la consulta para la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico se vio afectada por los múltiples hechos de violencias que dieron paso a un panorama de caos y descontrol.

En este contexto, la institución realizó un “llamado a la calma y al respeto por el prójimo”, esto con el propósito de incentivar la paz y se permita el derecho al voto.

Asimismo, la alma mater indicó que lograron atender y controlar las alteraciones, por lo que señalaron que el ejercicio electoral continúa y que, actualmente, transcurre en un ambiente de tranquilidad que garantiza “la participación de la comunidad académica”.

“Reiteramos el firme compromiso institucional de preservar el principio democrático y de asegurar todas las garantías electorales, con el fin de que estudiantes y docentes puedan participar de manera libre y segura en este ejercicio ciudadano que fortalece la vida universitaria”, expresaron a través del documento.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y la presencia del Ministerio Público en dicho proceso de participación y construcción colectiva de alta relevancia para la Institución.