Tras los múltiples desmanes y hechos de violencia que se han registrado en la sede norte de la Universidad del Atlántico, en medio del proceso de consulta interna para la elección del nuevo rector, el ministro de Educación, Daniel Rojas ordenó suspender la votación de la consulta universitaria.

De esta manera, de acuerdo con el ministro Rojas, se busca “garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección”.

En ese sentido, agregó que se ha confirmado el ingreso de personal ajeno a la universidad que estaría agrediendo a los votantes.

Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, hizo un llamado para que se garantice un proceso “limpio y transparente”.

“La consulta a los estudiantes y profesores para elegir a los candidatos a rector de la Universidad está desbordándose poniendo en peligro la seguridad de los votantes, de las instalaciones y del proceso”, dijo el ministro de la cartera política.

Sin embargo, un equipo periodístico de EL HERALDO pudo constatar que el proceso se viene desarrollando en medio de la máxima tensión, producto de los enfrentamientos que se han generado entre grupos estudiantiles.

La consulta universitaria está planteada para cumplirse hasta las 8:00 p. m. en las sedes norte, Carrera 43 Bellas Artes Patrimonial y Bellas Artes Carrera 46. Por su parte, en las sedes de Suan y Sabanalarga se cumplirá hasta las 4:00 p. m.