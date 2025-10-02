Tras un largo rosario de inconvenientes, el proceso de votación para la elección del próximo rector de la Universidad del Atlántico arrancó en la ciudadela universitaria de la sede en Puerto Colombia.

Los coordinadores del proceso, notificaron la apertura oficial a las 8:44 de la mañana, es decir, con 40 minutos de retraso.

Todavía los jurados siguen en el proceso de alistamiento de algunas urnas, pero en otras los estudiantes ya adelantan el proceso de votación, el cual se realiza en el Centro Cultural.

Los estudiantes hacen una fila final para entrar al recinto, otra para ingresar al salón de votación y luego una más en la mesa en la cual están registrados con su número de cédula.

Son dos cuartos para los estudiantes con 10 urnas cada uno y una tercera habitación con 10 mesas para los profesores.

Orlando Amador

Centenares de estudiantes se agolpaban en la plazoleta de la universidad, mientras que los jurados y testigos seguían llegando al sitio, en medio de fuertes lluvias.

Entre tanto, en el inicio de la jornada se percibió un clima de tensión con la detonación de algunos totes y cánticos proselitistas entre los que respaldan la campaña del actual rector Danilo Hernández y otros movimientos con diferentes favoritos.

En el censo para esta jornada hay habilitados 22.290 estudiantes y 360 profesores.