Recursos para la adquisición de vehículos, equipos y elementos necesarios para mejorar la capacidad operativa de la Policía en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, fueron anunciados en el más reciente Comité de Orden Público y Consejo de Seguridad.

Lea también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, que a su vez informó que en este espacio también fueron definidas unas estrategias encaminadas a la prevención del delito, la promoción de la convivencia ciudadana y la protección de la comunidad.

Lea también: Joven fue asesinado de tres tiros en la cabeza cuando visitaba a su novia en El Bosque

En el comité participaron comandantes de la fuerza pública y autoridades locales, que analizaron la situación actual del orden público y trabajaron en la articulación de planes de acción para mejorar el bienestar ciudadano.

Lea también: Antes de Carnaval se entrega la canalización de la avenida Las Dunas en Villa Campestre

“Con este comité planificamos estrategias que garanticen la seguridad de los ciudadanos y el fortalecimiento de nuestros recursos para la vigencia 2026. Nuestro compromiso es que la Policía cuente con los vehículos, equipos y elementos necesarios para proteger a los orenses de manera eficiente y segura”, sostuvo el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.