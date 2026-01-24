En la Margen Izquierda o en el occidente de la ciudad de Montería entró a operar una nueva estación de Policía.

La moderna edificación, que se sitúa en el barrio Vallejo, fue entregada por el alcalde, Hugo Kerguelén García; por el viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez, y por el jefe Nacional del Servicio de la Policía, brigadier general Wharlinton Gualdrón Gualdrón, a los uniformados de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería que prestan sus servicios a la ciudadanía en esta zona de la capital cordobesa.

“Hoy estamos aquí para honrar una historia, para cumplir una palabra empeñada y, sobre todo, para reafirmar una convicción profunda que guía nuestra forma de gobernar: en Montería no dejamos a nadie atrás”, dijo el alcalde en el acto inaugural al que también asistieron los coroneles que comandan la Policía de Córdoba y Metropolitana de Montería, líderes comunitarios, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, periodistas y miembros de la comunidad en general.

El alcalde Kerguelén anotó además que esta estación de Policía no es solo una obra física, “sino la presencia del Estado, donde más se necesita; es confianza para la comunidad; es orden, convivencia y tranquilidad; y es una señal clara de que la seguridad no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho que debe llegar a todos los territorios de la ciudad, sin distinción alguna”.

Policía de Montería

Por su parte el viceministro del Interior, Jaime Luis Berdugo Pérez, sostuvo que la entrega de esta estación de Policía representa un paso fundamental para fortalecer el servicio policial en el occidente de Montería, permitiendo mejorar la capacidad de atención, prevención y reacción frente a las necesidades de seguridad y convivencia de la comunidad.

Esta obra fue impulsada en la administración del exalcalde Carlos Ordosgoitia, cuando Hugo Kerguelén García era secretario de Planeación y, tras firmarse el convenio con el Ministerio del Interior en 2022, dejaron apropiados unos recursos que fueron complementados en este gobierno, con “las adiciones presupuestales necesarias para llevar la inversión total a más de 14.800 millones de pesos, que eran los recursos reales requeridos para que hoy esta obra sea una realidad al servicio de la ciudad”, dijo el mandatario.

El 3 de mayo de 2024 fue puesta la primera piedra de una obra que generó 573 empleos, entre directos e indirectos.