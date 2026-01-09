Las comunidades locales del corregimiento El Porvenir, en el municipio de San Antero (Córdoba), avanzan en el fortalecimiento de sus unidades productivas como una estrategia para dinamizar el desarrollo económico y la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Leer más: Petro le responde a ‘Iván Mordisco’ e invita a demás países de Latinoamérica a combatir el narcotráfico

En el último trimestre, el programa ‘Fortalecimiento Emprendedor Empresarial’ priorizó cuatro unidades productivas:

• Biofrut: dedicada a la transformación de frutas.

• LP Estampados: enfocada en confección y artículos personalizados.

• Artes con Resina, orientada a la elaboración de productos en madera con resina.

• Asopes: dedicada a la transformación y comercialización de pescados y mariscos.

Esta iniciativa hace parte del proyecto Sinergia Verde, desarrollado en el marco del convenio de la Concesión Portuaria otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ejecutado por ACDesarrollo con el respaldo de Ocensa, como parte de su estrategia de responsabilidad social.

“El proceso incluyó un diagnóstico empresarial para identificar necesidades y oportunidades, a partir del cual se diseñaron planes de mejora y se brindaron asesorías personalizadas, con un posterior seguimiento para fortalecer la sostenibilidad de los emprendimientos” explicó Jairo Agámez, asesor de Desarrollo Económico de ACDesarrollo.

Ver también: Minhacienda aclaró que el valor del arriendo de vivienda y las cuotas de administración para 2026 no están relacionados con el salario mínimo

Agregó que “el proyecto busca fortalecer la articulación con empresarios, promover el trabajo comunitario con enfoque socioambiental e impulsar redes de emprendedores”.

Cindy Suárez, vocera de Biofrut, señaló que “el emprendimiento surgió para aprovechar la producción frutícola local y reducir pérdidas, transformando los productos en pulpas y mermeladas y destacó que las capacitaciones han permitido mejorar los procesos productivos”.

Le sugerimos: Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la Devolución del IVA en 2026

Por su parte José Domingo Medina, de LP Estampados, indicó que su iniciativa “respondió a una necesidad local y que las asesorías han sido clave para fortalecer las capacidades técnicas del emprendimiento”.

Como en el proceso los cuatro emprendimientos individuales en El Porvenir recibieron el acompañamiento del proyecto Sinergia Verde.