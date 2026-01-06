A disposición de la Fiscalía General de la Nación fue dejado por unidades de la Policía Nacional un ciudadano en el municipio de Cereté, Córdoba, para que responda por el delito de porte y tráfico de armas de fuego.

El detenido, de 59 años, se había convertido en un riesgo para la seguridad ciudadana porque portaba un arma de fuego, específicamente un revólver calibre 38, con seis cartuchos para el mismo, y con el que amenazaba a un hombre de 46.

El hecho, reportado oportunamente por la ciudadanía, ocurrió en el sector del puente Mateo Gómez, “y cuando los uniformados llegaron observaron a un sujeto de sexo masculino que, al notar la presencia policial, emprendió la huida a bordo de una motocicleta. De inmediato se inició una persecución, logrando interceptarlo en vía pública”, reportó el capitán Francisco Javier Luna Herazo, comandante de la Estación de Policía Cereté.

El capturado está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.