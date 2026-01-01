Como José Vásquez fue identificado por la Policía de la ciudad de Montería el ciudadano que fue asesinado en la mañana de este jueves 1° de enero, tras ser atacado con un arma blanca.

Leer más: Luis Díaz se lanza a la música con su primera champeta ‘La promesa’

El crimen, que al parecer ocurrió en medio de un acto de intolerancia, se registró en el barrio Dorado a las 6:00 de la mañana.

Hasta el lugar del hecho acudió personal del sector salud con la finalidad de socorrer a Vásquez, pero debido a la gravedad de la agresión falleció.

Patrullas de vigilancia de la Policía Metropolitana de Montería lograron capturar al señalado responsable de este que se configura como el primer homicidio del año 2026 en el departamento de Córdoba y en su capital.

Ver también: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

Los móviles de este crimen son materia de investigación por parte de la Policía Judicial.