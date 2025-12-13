En desarrollo de su tesis doctoral, la profesora e investigadora Amelia Andrea Espitia Arrieta, adscrita al programa de Química, de la facultad de Ciencias Básicas, de la Universidad de Córdoba, descubrió la forma de fabricar plástico biodegradable a partir de desechos naturales como la semilla del mamón y del campano.

En el trabajo, que es su tesis doctoral, lo que hizo fue “tomar estas semillas que normalmente son subutilizadas, extrajimos el almidón para convertirlo en un producto sostenible como el bioplástico y mejorar las propiedades, lo que sería el valor agregado a la investigación”, dijo la docente que es egresada de esta alma mater, magíster en Ciencias Químicas y próxima a graduarse de su doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Agrega que la idea con esta investigación, es apostarle a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proponiendo a la humanidad alternativas para que no haya dependencia de los combustibles fósiles para la fabricación de plásticos convencionales, que están causando un gran impacto ambiental negativo.

Explica que el bioplástico producido a partir de estas semillas se degrada en un periodo entre los 40 y 45 días, disminuyendo de manera considerable el daño a nuestro medio ambiente.

“Este bioplástico inicialmente se puede utilizar para fabricar bolsas para embalar cosas y la idea es avanzar en la investigación para darle mayor resistencia, que permita mayor aplicabilidad al producto”, explica la docente.

Esta investigación es el producto del doctorado en Ciencia, Tecnología e innovación que la profesora Espitia Arrieta cursó en la Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela, pero el trabajo se realizó en los laboratorios de Unicórdoba.