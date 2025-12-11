Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Los operativos adelantados entre la Policía Metropolitana de Montería y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS–, permitieron detectar emisiones sonoras por encima de los niveles permitidos en cuatro establecimientos de comercio de la ciudad que terminaron sellados temporalmente.

Con esta acción, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, garantizan la tranquilidad y la sana convivencia ciudadana.

Los establecimientos impactados con la suspensión temporal de la actividad están ubicados en el sur de Montería.

Las medidas adoptadas fueron remitidas a la Inspección Segunda de Policía, autoridad competente para su ratificación conforme al debido proceso.

La Policía Metropolitana de Montería reiteró el llamado a propietarios y administradores de establecimientos para que cumplan  con las disposiciones legales y eviten sanciones. “Trabajamos para proteger la tranquilidad y armonía de todos los monterianos”, puntualizó el coronel Ruíz Arias.

