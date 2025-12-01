La innovación en la preparación de productos por parte de los estudiantes de Ingeniería de Alimentos del lugar de desarrollo Berástegui, de la Universidad de Córdoba siguen a la orden del día.

En las últimas horas se conoció del llamado ‘Pan Millo’, totalmente natural y rico en fibra y antioxidantes, a base de maíz cariaco y cacao, lo que representa grandes beneficios para la salud gastrointestinal y cardiovascular de los consumidores.

El pan fue presentado en la feria de innovación alimentaria, Innovafood, por los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Alimentos, Ronny Gamero Fernández y Yeris Bohórquez Aparicio. Ellos aseguran que, además de ofrecer un alimento delicioso y saludable, su intención es rescatar productos tradicionales de la región como el maíz cariaco y el cacao, los mismos con los que se prepara el tradicional ‘chocolate de bola’.

“Lo que diferencia este pan de otros en el mercado es que es cien por ciento natural y con él se busca enaltecer y revalorizar las materias primas de la región, especialmente el maíz cariaco”, indicó el estudiante Ronny Gamero.

Por su parte, Yeris Bohórquez puntualizó: “Este no es solo un pan, es historia; es un producto que nos lleva a recordar esos bonitos momentos de compartir con nuestras familias campesinas”.