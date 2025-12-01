Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La innovación en la preparación de productos por parte de los estudiantes de Ingeniería de Alimentos del lugar de desarrollo Berástegui, de la Universidad de Córdoba siguen a la orden del día.

En las últimas horas se conoció del llamado ‘Pan Millo’, totalmente natural y rico en fibra y antioxidantes, a base de maíz cariaco y cacao, lo que representa grandes beneficios para la salud gastrointestinal y cardiovascular de los consumidores.

El pan fue presentado en la feria de innovación alimentaria, Innovafood, por los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Alimentos, Ronny Gamero Fernández y Yeris Bohórquez Aparicio. Ellos aseguran que, además de ofrecer un alimento delicioso y saludable, su intención es rescatar productos tradicionales de la región como el maíz cariaco y el cacao, los mismos con los que se prepara el tradicional ‘chocolate de bola’.

“Lo que diferencia este pan de otros en el mercado es que es cien por ciento natural y con él se busca enaltecer y revalorizar las materias primas de la región, especialmente el maíz cariaco”, indicó el estudiante Ronny Gamero.

Por su parte, Yeris Bohórquez puntualizó: “Este no es solo un pan, es historia; es un producto que nos lleva a recordar esos bonitos momentos de compartir con nuestras familias campesinas”.