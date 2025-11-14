A partir del 5 de diciembre de este 2025 se inicia en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, Córdoba, el juicio oral en contra de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés por el delito de abigeato agravado.

Así lo dispuso el administrador judicial durante la audiencia de la tarde del jueves 14 de noviembre, en la que quedó establecido que el juicio iniciará al tiempo que esperan que el Tribunal Judicial de Montería resuelva un pedido que hizo la defensa de los procesados en el sentido de que no sean aceptadas unas pruebas pedidas por la Fiscalía, entre ellas un chat entre Juan Fernando Soto y un ciudadano.

Los representantes de la mamá y la esposa de Esteban Urueta, que era el propietario de las reses, al igual que la Procuraduría señalan que esa prueba debe ser tenida en cuenta, y por eso el caso pasa a otra instancia.

Las audiencias de juicio serán presenciales, los únicos que estarán a través de la virtualidad serán los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, que dicho sea de paso afrontan otro proceso penal por la muerte del ganadero y empresario Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado.