Pobladores del municipio de Lorica, en el departamento de Córdoba, denunciaron el robo masivo de lápidas en las tumbas del camposanto.

La situación quedó en evidencia durante el puente festivo, cuando los familiares de los fallecidos estuvieron en el cementerio en razón a la celebración del Día de los Difuntos y más de uno se encontró con la desagradable sorpresa de no encontrar la lápida.

Esto llevó a los ciudadanos a reclamarle a la administración del cementerio por lo ocurrido y de paso a exigir que responda por las pérdidas en tanto que ellos pagan administración e impuesto.

En el municipio aducen que esta es obra de los consumidores de estupefacientes que toman las lápidas para venderlas por chatarra y con el dinero comprar alucinógenos.

Le piden a la Policía que investigue y le ponga freno a este tráfico de lápidas.