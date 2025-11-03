Las acciones de la Policía Metropolitana de Montería, a través de sus especialidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), permitieron un golpe al microtráfico que opera en la ciudad con la captura de dos de sus traficantes.

Lea más: La Policía incauta tres mil dosis de marihuana en vías de Córdoba

Las aprehensiones de los ahora procesados por el delito de porte y tráfico de estupefacientes las lograron en los barrios Pitalúa y Cantaclaro.

En el primer sector el Goes detuvo en flagrancia a un ciudadano que inicialmente fue sometido a un registro voluntario y en desarrollo de este le hallaron en el bolsillo derecho del pantalón una bolsa plástica de colores rojo y blanco que contenía 12 cigarrillos con marihuana.

Mientras que las unidades de la Sijin detuvieron en el barrio Cantaclaro, sector Puerco Sucio, a un hombre que portaba 19 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 152 mil pesos.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

Ver más: Unicórdoba graduó a exmilitares implicados en falsos positivos y que ahora comparecen ante la JEP

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, destacó que este tipo de operaciones hacen parte del compromiso institucional por combatir el microtráfico y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, fortaleciendo la presencia policial en los sectores priorizados donde se presentan actividades ilícitas”, señaló el oficial.

Al tiempo que invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o con el cuadrante más cercano.