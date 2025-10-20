Un juez penal con funciones de control de garantías de Montería impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un soldado señalado de abusar sexualmente de una menor de 10 años.

Leer más: Caso de Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena, fue trasladado a la Fiscalía en Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía, el militar cometió el abuso sexual el pasado mes de marzo, cuando se encontraba de centinela en la base militar a la que estaba adscrito.

Al parecer, el uniformado se ganó la confianza de la menor y en repetidas oportunidades la habría accedido.

No olvide leer: Incautan media tonelada de cocaína en aguas del Caribe, al noreste de La Guajira

Por estos hechos, el sujeto deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Vale mencionar, que el soldado fue capturado el pasado 8 de octubre en las instalaciones de un batallón del Ejército ubicado en Tierralta, en el departamento de Córdoba.

Lea también: Vinculan a colombiano que murió en ataque de EE. UU. en el Caribe con escándalo de robo masivo de armas en 2016