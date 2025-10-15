Un juez con función de control de garantías de Tuchín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un docente señalado de haber agredido sexualmente a tres menores de edad.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el sujeto al parecer, aprovechó su condición de docente en un plantel educativo del municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba, para acosar y agredir sexualmente a tres de sus estudiantes.

Según las pruebas obtenidas por el ente acusador, se determinó que las agresiones contra las adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años, ocurrieron durante los años 2023, 2024 y 2025.

En la denuncia, radicada ante un despacho fiscal de la Seccional Córdoba, se revela que las agresiones ocurrían cuando las menores se quedaban a solas con el profesor. Al parecer, las sometía por la fuerza para practicarles tocamientos de índole sexual.

Por estos hechos, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional en Córdoba, lo capturaron el pasado 30 de septiembre.

Ahora el detenido deberá responder por los delitos de actos sexuales y acoso sexual, ambos cargos agravados.