El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, confirmó la tarde de este domingo 12 de octubre que uno de los dos presuntos delincuentes que la noche del sábado se enfrentó a un uniformado falleció en un centro asistencial.

Leer más: Papoman fue víctima de un atraco en Cartagena y el ladrón huyó al reconocerlo

Los hechos, de acuerdo con el reporte del oficial, ocurrieron en el barrio Tacasuán, en la zona sur de la capital de Córdoba.

“Sobre las 10:30 de la noche (del sábado) dos sujetos que se movilizan en una moto con un arma de fuego intimidan a un miembro de la Policía Nacional que reacciona causando dos heridas a uno de estos sujetos, el cual queda en el lugar, en tanto que el otro se da la huida”, informó en coronel Héctor Ruiz a través de un video.

Le puede interesar: “Somos una agrupación respaldada por Dios”: Samuel Morales, hijo de Kaleth, luego de accidente de tránsito

El herido con arma de fuego es llevado a un centro médico donde posteriormente fallece. Era nativo de la ciudad de Cartagena y estaba vinculado a un proceso penal por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

“Estamos adelantando las actividades correspondientes para lograr la identificación y captura del otro sujeto”, expresó el Comandante de la Policía Metropolitana de Montería que a su vez indicó que “seguimos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana, Policía Nacional, seguros cercanos y presentes”.

Lea además: Sicarios asesinaron a un menor de 16 años en el barrio Olaya Herrera