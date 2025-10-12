En la noche del pasado sábado 11 de octubre, un menor de edad identificado como Brainer Yesid Contreras Ribón, de 16 años, fue asesinado por sicarios en el sector de Rafael Núñez de Olaya Herrera, a la altura de La Perimetral, en el suroriente de Cartagena.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el menor, fue atacado a bala mientras se movilizaba en una motocicleta hacia las 9:45 de la noche. Testigos indicaron que dos hombres a bordo de otra moto se le acercaron y sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir a toda velocidad.

Brainer fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El crimen se registró tres días después del asesinato de Kevin Gastelbondo Valdiva, ocurrido en el barrio El Campestre, sector Patinódromo, también a manos de sicarios en motocicletas. Pese a la cercanía temporal de ambos hechos, las autoridades aclararon que los dos casos no estarían relacionados y que las víctimas no se conocían.

Según información obtenida por el medio El Universal, Brainer se encontraba en su vivienda momentos antes del ataque, pero habría recibido una llamada telefónica que lo llevó a salir de inmediato. Las autoridades investigan si esa comunicación guarda relación con el crimen y quienes podrían estar detrás del hecho.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó además que el menor había estado “recluido hace pocos meses en un Centro de Asociación para Reeducación de menores en la ciudad”, información que hace parte de los elementos que buscan esclarecer las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento no hay capturados ni hipótesis claras sobre los móviles del asesinato de Brainer Yesid Contreras Ribón, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y material de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.