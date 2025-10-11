Los alias ‘El Bebo’, ‘El Gago’ y ‘El Camarón’, integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los Corales’, señalados de haber secuestrado con fines extorsivo en el área insular de Cartagena a dos ciudadanos mexicanos fueron capturados en las últimas horas.

Lea también: Golpe a ‘Los Costeños’: cayó alias Pichón con una granada de fragmentación en Polonuevo

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reportó en una rueda de prensa en la mañana de este sábado 11 de octubre que las detenciones de ‘El Bebo’ y ‘El Gago’ se dieron en la Isla de Tierra Bomba, mientras que la de ‘El Camarón’, cabecilla del grupo delincuencial, ocurrió en la Isla de San Andrés y Providencia, todo ello enmarcado en un gran operativo desplegado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada ante Gaula de Cartagena.

Los tres responderán ante la justicia por el delito de secuestro extorsivo que se configuró cuando los dos extranjeros “abordaron una lancha en la Isla de Tierra Bomba con destino a Cartagena, y a mitad del trayecto fueron retenidos en contra de su voluntad. Los presuntos delincuentes les exigieron el pago de 1 millón 800 mil pesos, bajo la amenaza de arrojarlas al mar, por lo que las víctimas accedieron a realizar la transacción a través de un datáfono portátil que llevaban los captores”.

Los turistas finalmente fueron dejados en un embarcadero ubicado en la parte trasera del hospital de Bocagrande, donde pudieron contactar a una patrulla de vigilancia, que los orientó para instaurar la denuncia que ahora permite la aprehensión.

Lea también: El concejal que resultó ser cabecilla del Clan del Golfo: fue el más votado de su partido y ya fue condenado

Al parecer los tres detenidos operaban bajo la modalidad de ofrecer planes turísticos a visitantes extranjeros interesados en conocer la zona insular, para posteriormente retenerlos, amenazarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.

La Policía investiga la participación de estos presuntos delincuentes en la comisión de otros delitos mediante esta misma modalidad.

Los alias ‘El Bebo’ y ‘El Gago’ tienen anotaciones judiciales como indiciados por el delito de hurto calificado.

Sobre este resultado operativo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que estuvo presente en la rueda de prensa, agradeció a la Policía Nacional, su grupo Gaula y a la Fiscalía General de la Nación, por todo el despliegue y desarrollo investigativo que permitió dar con la captura “de una red criminal que pretendía amenazar al turismo como ‘piratas’ y criminales, en pleno siglo XXI”.

Lea también: Adulto mayor fue asesinado en Puerta Dorada cuando esperaba el transporte para ir a trabajar

A su vez el mandatario de los cartageneros lanzó una advertencia a todo individuo que busque hacerse pasar por operador o guía turística para perpetrar crímenes contra visitantes o locales.

“Estos jóvenes se dañaron la vida por un grave error que cometieron. Un pequeño momento, trágico para los turistas y equívoco para ellos, transformó sus vidas para mal, pues ahora estarán en la cárcel, mientras otros jóvenes iguales a ellos seguirán en libertad generando recursos por medio del turismo en la temporada alta que se viene”, expuso Turbay.

Y agregó: “Sus capturas son un mensaje claro a toda la ciudad: el turismo en Cartagena debe ser ordenado, seguro y sostenible; por lo que junto a la Policía se van a fortalecer y recrudecer todas las medidas para perseguir a todo estafador, acosador, secuestrador, extorsionista o criminal que crea que le irá bien amedrentando a quienes nos visitan”.