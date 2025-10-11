Agentes adscritos al Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios en Polonuevo, lograron la captura de alias Pichón por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Esta persona fue capturada en vía pública del mencionado municipio, donde, luego de un registro personal a Christian Martes Pabuena, alias Pichón, de 24 años de edad, le fue encontrado en su poder una granada de fragmentación, por lo cual es capturado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Al capturado le figuran dos anotaciones como indiciado por los delitos de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y Lesiones personales.

Según Inteligencia, este sujeto pertenecería a la organización delincuencial de ‘Los Costeños’ BRC; con esta actividad operacional representa un golpe estructural a las redes delincuenciales locales, debilitando su capacidad para ejecutar acciones de extorsión, sicariato y distribuir sustancias ilícitas.

Además, contribuye significativamente a mejorar la percepción de seguridad en sectores vulnerables del municipio.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 y 165 está habilitada para el suministro de información.