El municipio de Lorica, en Córdoba, está de duelo por la repentina partida del coordinador de Turismo y Cultura, Luis Carlos Negrete Babilonia.

El funcionario de 47 años había presentado problemas cardíacos desde el pasado 27 de septiembre, por lo que estaba internado en la Clínica Cumi de la ciudad de Montería, donde en la mañana de este viernes 3 de octubre se registró su fallecimiento.

Negrete Babilonia es recordado por su gran compromiso con el desarrollo cultural y turístico del municipio, además se destacaba por poseer una gran calidad humana.

Era nativo del corregimiento Cotocá Arriba.

La administración municipal de Lorica lamentó profundamente el fallecimiento de Luis Carlos Negrete Babilonia, quien “por 6 años honró con su trabajo y profesionalismo a la comunidad loriquera, impulsando especialmente el turismo comunitario como motor clave de desarrollo”.

El alcalde Carlos Mario Manzur le expresó las condolencias a la familia de Luis Carlos, para quien pidió que Dios les renueve las fuerzas en este momento de dolor.