La Villa Olímpica de Montería fue el escenario en el que 149 uniformados del nivel ejecutivo ascendieron a otro grado y 244 patrulleros pasaron a ser subintendentes. En total la Policía Metropolitana de Montería y del Departamento de Córdoba tienen 393 uniformados con nuevos rangos y mandos.

Los policías estuvieron acompañados de sus familias, además de las autoridades civiles de Montería y Córdoba, así como del Comandante de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional.

Durante el evento, la familia policial realizó una sentida presentación que evocó los valores que sostienen la misión institucional: la vocación, el sacrificio, la lealtad y el honor. Cada ascenso simboliza no solo un logro profesional, sino también la renovación del compromiso de proteger y servir con mayor entrega a los ciudadanos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, resaltó que estos ascensos representan el fruto del esfuerzo colectivo y la vocación de servicio de quienes día tras día velan por la seguridad en la “Perla del Sinú”.

“Detrás de cada insignia hay años de sacrificio, noches en vela, valentía en el cumplimiento del deber y amor por esta profesión. Hoy la institución se fortalece con hombres y mujeres que siguen ascendiendo con el corazón puesto en Colombia”, manifestó el coronel Elkin Darío Corredor Rueda, comandante del departamento de Policía Córdoba.