La Universidad de Córdoba hace historia al convertirse en la primera institución de educación superior pública en Colombia en implementar el Reto Diplomático, una estrategia inédita de internacionalización que proyecta el talento de sus estudiantes hacia escenarios globales.

Además consolida a la Unicórdoba como referente académico, científico y cultural del país.

La iniciativa convocó a 117 estudiantes de las 7 facultades y de los centros de desarrollo en Berástegui, Lorica y Sahagún, que participaron creando videos de 40 segundos en los que destacaron el potencial científico, tecnológico y académico de la universidad, así como las razones por las que Unicórdoba es hoy un referente nacional e internacional.

Más allá de un concurso, el Reto Diplomático se consolidó como un ejercicio de proyección global y de construcción de identidad institucional, posicionando a la universidad y a sus estudiantes como voceros de la educación pública colombiana.

En redes sociales la estrategia alcanzó un eco significativo: más de 54.000 reproducciones y likes en TikTok y otras plataformas, junto con 1.000 comentarios positivos que exaltaron la creatividad de los estudiantes y el papel de la universidad en la internacionalización. Estas interacciones convirtieron a los jóvenes en auténticos voceros digitales de Unicórdoba.

La selección de los ganadores estuvo respaldada por un jurado de prestigio, conformado por representantes de la Cancillería de Colombia, periodistas de renombre y delegados de organizaciones internacionales.

Este comité aseguró transparencia, legitimidad y proyección internacional a la estrategia.

Como resultado, fueron designados diez estudiantes como Embajadores Globales Unicórdoba, quienes integran la primera cohorte de jóvenes que representarán a la institución y al país en escenarios diplomáticos, académicos y culturales en el exterior.

Francesca Andrea Álvarez Regino – Facultad de Ingenierías. Ana Camila Lozano Madrid – Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. Elkin Eduardo Bedoya Tirado – Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Isabella Vanessa González González – Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Evelyn Yiseth Morelo Barrios – Facultad de Ciencias de la Salud. Luna López Úsuga – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Andrea Carolina Flórez Suárez – Facultad de Ingenierías (Centro de Desarrollo Sahagún). Karina Ioana Arrieta de León – Facultad de Ciencias Agrícolas. Marianella Ballesta Ibáñez – Facultad de Ingenierías. Juany Helen Romero Sánchez – Facultad de Ciencias Básicas.

Los jóvenes viajarán a México, Corea del Sur, Portugal, Bélgica, Australia, Alemania, Costa Rica, Uruguay, Italia y Francia.

“Este logro demuestra que la educación pública transforma y que nuestros estudiantes están listos para representar a Colombia en el mundo”, destacó el rector de Unicórdoba, profesor Jairo Torres Oviedo.