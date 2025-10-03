En aras de garantizar la seguridad eléctrica de los habitantes de la invasión La Aurora, en el municipio La Apartada, en el departamento de Córdoba, la empresa Afinia les desconectó el servicio.

Además por las pérdidas económicas que esto le está representando a la entidad que es filial del Grupo EPM.

Con esta decisión, que no ha sido del agrado de las 800 familias que habitan de forma ilegal esa zona, Afinia reporta además que a pesar de las acciones adelantadas con los moradores y el alcalde Óscar Calao no ha sido posible realizar la normalización del servicio que lo estaban utilizando a través de redes artesanales y antitécnicas.

“Es aras de velar por la integridad de los habitantes de esta invasión, quienes se encuentran en peligro debido a las redes artesanales y antitécnicas que instalaron, Afinia procedió a la desconexión eléctrica de la invasión, proceso que se desarrolló de manera planificada y sin contratiempos, avanzando de forma progresiva e importante hacia la legalidad”, dijo la empresa en un comunicado.