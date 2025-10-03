Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga, en el departamento de Santander, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a puñaladas a su expareja y exsuegra.

Leer más: Alias Kevin pagó condena por doble homicidio, salió de la cárcel y asesinó a un hombre: llevaba un duende consigo

El atroz ataque ocurrió el pasado 5 de agosto en el barrio María Paz de la capital santandereana, donde Diego Fernando Nova Cañas propinó a su expareja Krisney Albania García Medina, 25 puñaladas y otras 11 a su exsuegra Desire Coromoto Medina.

Según investigaciones de las autoridades, Nova Cañas ingresó a la vivienda de su expareja sentimental, ubicada en la carrera 4 con calle 16AN, a eso de las 5:45 de la mañana, para atacarla con un arma cortopunzante. Ante los gritos de auxilio, la mamá de la víctima intentó defenderla pero también su agredida.

No olvide leer: Identifican al dragoneante del Inpec que fue asesinado en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá

Las dos mujeres, de 24 y 52 años, fueron trasladas el Hospital Universitario de Santander, HUS, donde lograron salvarles la vida tras varios procedimientos quirúrgicos.

“Él le revisaba el celular, la celaba, la insultaba constantemente. Ella decidió dar por concluida la relación creyendo que todo había terminado de la mejor manera, pero no fue así”, señaló la Fiscalía durante la judicialización del capturado.

Gracias al aviso de los vecinos, al auxilio inmediato y a la llegada de la Policía se pudo salvar la vida de esta joven”, añadió la fiscal del caso.

Lea también: “La paz no es entre dos bandas, debe ser entre las bandas y la ciudadanía barranquillera”: Petro

Tras cometer el crimen, el agresor huyó, por lo que las autoridades iniciaron labores de búsqueda. Nova Cañas fue hallado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en localidad de Fontibón, en Bogotá, el pasado 1 de octubre.

Luego de su captura fue presentado ante un juez y ahora deberá responder por los delitos de tentativa de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas.

Lea además: Confederación de Trabajadores rechazó ataques contra la Andi: “Las discrepancias no pueden resolverse con violencia”

Las autoridades, revelaron que Nova Cañas escribía mensajes a la víctima en los que le pedía perdón.

“Voy a presentarme a responder por el error que cometí. Me llené de odio cada vez que ese hombre se burlaba de mí. Perdóname por todo el daño. Solo en Dios dejo mi vida y el perdón”, escribió en uno de los mensajes.