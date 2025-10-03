Un hombre de 28 años señalado por las autoridades de delinquir en la ciudad de Medellín con su ‘Banda de Caicedo’, y que había escogido a Montería como su sitio de refugio, fue capturado en la capital de Córdoba en las últimas horas.

Las labores investigativas contra el crimen organizado realizadas por unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Montería, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, permitieron su ubicación y captura en el sector del Mercado del Sur.

En esta zona de la ciudad le hicieron efectiva la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y hurto calificado y agravado que tenía vigente y que le fue solicitada por la Fiscalía 14 Especializada Gaula Medellín.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, sostuvo que “de acuerdo con el material probatorio recolectado por la Policía Judicial, esta persona sería integrante de la organización delincuencial denominada ‘La Banda de Caicedo’, con injerencia en la ciudad de Medellín.

Según las investigaciones, este grupo se dedicaba al cobro de extorsión a trabajadoras sexuales en el sector de Veracruz, en el centro de esa ciudad, y además estaría implicado en múltiples casos de hurto cometidos entre los años 2024 y 2025”.

Además, a esta banda ya le han sido capturadas 26 personas en diferentes regiones del país, incluido este en Montería.