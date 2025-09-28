Aunque el regreso de los hermanos José Ariel Hoyos Avilez y Jorge Luis Flórez Avilez a su natal Tierralta, en Córdoba, no fue como sus seres queridos lo deseaban, por lo menos les resigna tenerlos en un lugar en el que los puedan visitar, llevarles flores y rezarles.

Lea más: Córdoba define sus campeones departamentales rumbo a la Fase Regional Caribe 2025

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) halló sus cuerpos en un cementerio del departamento del Cesar, lo que cierra un doloroso capítulo en las vidas de sus familiares.

Ambos habían desaparecido desde hacía 18 años, concretamente en el 2007 cuando salieron de su casa con la ilusión de encontrar un mejor futuro y, desde entonces, no volvieron a saber de ellos.

Marta Avilez, la madre de los jóvenes, recordó que sus hijos eran muy cariñosos y alegres. “Jorge Luis era muy juguetón conmigo, me hacía bromas que siempre terminaban en abrazos y besos. Me prometía que nunca me iba a dejar sola y decía que iba a trabajar para regalarme una casa grande, para que cuando estuviera viejita me fuera a vivir con él. A los dos les encantaba el sancocho de gallina que yo les hacía. Ahora, con ellos de nuevo acá, me siento triste y también contenta porque están en su tierra otra vez”.

Cortesía UBPD Córdoba José Vicente y Marta Avilez, padre de los jóvenes.

Por su parte, el padre, José Vicente, relata el largo camino que recorrió. “Mis hijos trabajaban conmigo en el campo, en Tierralta. A José Ariel lo apodamos de cariño ‘Pacheco’ y a Jorge Luis le decíamos ‘El Pelú’. Un día alguien los llamó para trabajar en el Cesar, se fueron y, desde entonces, no volvimos a saber de ellos. José tenía 21 años y Jorge, 23”.

El drama de la familia se profundizó en 2014, cuando un funcionario de la Fiscalía General de la Nación los contactó, les mostró fotos y documentos. “Ellos estaban muertos, los habían asesinado en esa zona”, recuerda José Vicente. Con desesperación, el padre se fue a buscarlos: llegó a Valledupar y luego se trasladó al municipio de El Copey, donde le dijeron que estaban los cuerpos. “No tuve más dinero y me tocó devolverme sin los cuerpos”, lamentó.

Lea también: En Córdoba entregaron 6 mil unidades de mobiliario escolar a estudiantes del sector oficial

La labor humanitaria que culminó con este encuentro es el resultado del incansable trabajo de la Unidad de Búsqueda, a través de los equipos de la entidad en Córdoba y Magdalena. Los cuerpos de los hermanos fueron recuperados en junio de 2022 en el Cementerio Alterno de El Copey, en el Cesar, en el marco de una medida cautelar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Juan Carlos Zuleta Quiñónes, coordinador de la UBPD en Córdoba, dijo que esta entrega digna de los cuerpos de los dos hermanos se llevó a cabo gracias a una labor articulada entre la Unidad de Búsqueda, la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal, y recordó que Tierralta es uno de los municipios con más personas desaparecidas en Córdoba, con 919 casos registrados ante la UBPD.