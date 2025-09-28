En una breve, pero significativa ceremonia realizada en el auditorio del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, con la presencia de entrenadores, padres de familia y directivas de Indeportes Córdoba, fueron entregadas las medallas a los campeones del Zonal Departamental de los Juegos Intercolegiados Córdoba 2025 en deportes de conjunto.

El director de Indeportes, Luis Aldana Dumar, encabezó el acto en el que se destacó el esfuerzo y compromiso de los estudiantes que se convirtieron en los primeros campeones de la fase departamental.

•En fútbol los títulos fueron para la I.E. INEM Lorenzo María Lleras (Montería, juvenil masculino); I.E. San Isidro (Ciénaga de Oro, juvenil femenino); Colegio La Salle (Montería, prejuvenil masculino) e I.E. Pablo VI (Ayapel, prejuvenil femenino).

•En fútbol de salón se coronaron campeones la I.E. Rancho Grande (Montería, juvenil masculino) y la I.E. Carlos Adolfo Uretra (Ayapel, juvenil femenino).

•En futsal, la gloria fue para la I.E. Mercedes Ábrego (Montería, prejuvenil masculino) y la I.E. Leticia (Montería, prejuvenil femenino).

•El voleibol tuvo como vencedores a la I.E. Normal Superior del Alto Sinú (Tierralta, juvenil masculino); la Escuela URB José María Córdoba (Puerto Libertador, juvenil femenino); la I.E. Germán Gómez Peláez (Puerto Libertador, prejuvenil masculino) y el Colegio Departamental Agropecuario y Comercial San Francisco de Asís (San Bernardo del Viento, prejuvenil femenino).

•En baloncesto 5x5 los campeones fueron la I.E. Isabel La Católica (Montería, juvenil masculino); el Colegio Gimnasio Campestre (Montería, juvenil femenino) y el Colegio La Salle (Montería, prejuvenil masculino y femenino).

•En baloncesto 3x3 se alzaron con el título la I.E. San Francisco de Asís (Chinú, juvenil masculino) y el Colegio Británico de Montería (prejuvenil masculino).

En la Fase Regional Caribe se disputan las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, futsal y baloncesto.