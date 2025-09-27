Los municipios de Montería y Cereté albergarán entre el 7 y el 13 de octubre el fútbol infantil con la Copa Rey Pelé que congregará a más de 12.000 deportistas, organizados en 604 equipos, junto a 22.000 asistentes procedentes de más de 100 escuelas de fútbol de todo el país.

Los encuentros deportivos serán disputados en más de 50 escenarios distribuidos entre los dos municipios antes mencionados.

Por segundo año consecutivo, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reafirmó su compromiso con el deporte y la niñez al consolidar a Indeportes Córdoba como el patrocinador oficial de la Copa Rey Pelé, que es uno de los torneos de fútbol infantil más importantes de Colombia.

El mandatario destacó durante la inauguración que “la Copa Rey Pelé no es solo un torneo deportivo, es una oportunidad de reactivación económica para nuestra región. Cada familia que llega, cada delegación que visita Montería y Cereté, dinamiza sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local. Nos llena de orgullo ver cómo el deporte se convierte en un motor que impulsa el empleo, fortalece la economía y proyecta a Córdoba como epicentro del fútbol infantil en Colombia. Este es el camino que estamos construyendo: un departamento que crece y se transforma a través del deporte”, dijo.

Delegaciones de Bogotá, Medellín y Urabá (Antioquia), La Guajira, Armenia (Quindío), Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), Cartagena (Bolívar) y Sincelejo (Sucre) ratificarán el carácter nacional del torneo, configurando un mosaico cultural y deportivo que enriquece la competencia y fortalece el intercambio regional.

Por su parte Juan Pablo Dechamps, director de la Copa Rey Pelé, sostuvo que el torneo es también una plataforma de proyección internacional, gracias a la presencia de scouts y visores que llegan de México, Argentina, Perú y Venezuela, para identificar el talento de los jóvenes jugadores.

“La Copa Rey Pelé es mucho más que un torneo infantil: es una ventana al mundo. La presencia de scouts y visores internacionales convierte este escenario en una plataforma de proyección para nuestros jóvenes, quienes tienen la oportunidad de mostrar su talento y abrirse camino hacia el fútbol profesional. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este espacio para que cada niño y niña que participe tenga la posibilidad de cumplir sus sueños”, sostuvo Dechamps.