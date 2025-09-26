Desde el jueves 25 de septiembre y hasta el martes 30 se desarrolla en el departamento de Córdoba la fase Caribe de los Juegos Intercolegiados 2025

con la participación de más de 1.000 estudiantes de 8 departamentos en las disciplinas de fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol.

El evento se juega en los municipios de Lorica y Cereté y cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte y la logística de Indeportes Córdoba, bajo la disposición del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Cortesía gobernación de Córdoba

“Córdoba es hoy epicentro del deporte escolar en la región Caribe. Más de mil jóvenes deportistas nos visitan para competir con disciplina, esfuerzo y pasión en los Juegos Intercolegiados, y es motivo de orgullo que Lorica, y Cereté sean sedes de este gran evento. Nuestra delegación, con 222 representantes, refleja el compromiso que tenemos con la formación integral de la juventud. Desde la Gobernación seguiremos trabajando para que el deporte siga siendo motor de integración, convivencia y desarrollo para todos los cordobeses”, indicó el mandatario departamental.

Las delegaciones en competencias proceden de los departamentos de Sucre, Bolívar y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de Córdoba como anfitrión que tiene 15 selecciones en categorías prejuvenil y juvenil.

En esta fase, los equipos buscan un cupo a la final nacional a través del formato de competencia todos contra todos, en el que únicamente el primer lugar de cada grupo obtiene la clasificación.

En el municipio de Lorica juegan:

•Baloncesto femenino y masculino (prejuvenil): Colegio La Salle de Lorica.

•Fútbol femenino (prejuvenil): I.E. Pablo VI de Lorica.

•Voleibol femenino (prejuvenil): Colegio Departamental Agropecuario y Comercial San Francisco de Asís de Lorica.

•Voleibol masculino (prejuvenil): I.E. Germán Gómez Peláez de Lorica.

En Cereté juegan:

•Fútbol masculino (prejuvenil): Colegio La Salle de Montería.

•Fútbol sala femenino (prejuvenil): I.E. Leticia de Cereté.

•Fútbol sala masculino (prejuvenil): I.E. Mercedes Abrego de Cereté.

•Fútbol masculino (juvenil): INEM de Montería.

•Fútbol de salón femenino (juvenil): I.E. Carlos Adolfo Urueta de Cereté.

•Fútbol de salón masculino (juvenil): I.E. Rancho Grande de Cereté.