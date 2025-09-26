El sueño dorado del boxeo cordobés sigue intacto. Breiner Benítez, Onelsy Garcés, Dumar Carrascal y Celena Ramírez mantienen viva la ilusión de subir a lo más alto del podio en el I Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil, que culmina hoy viernes 26 de septiembr en el emblemático coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.

Las emociones del boxeo juvenil se vivirán a partir de las 1:00 de la tarde. En este espacio los cordobeses buscarán asegurar el oro ante la mirada del público que podrá ingresar de manera gratuita a respaldar a sus campeones.

Este torneo de boxeo arrancó el pasado domingo 21, y reúne a 160 jóvenes pugilistas de 18 departamentos del país, entre ellos Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Boyacá, Atlántico y Fuerzas Militares. Todos en busca de la gloria en esta cita nacional organizada por la Liga de Boxeo Departamental, con el respaldo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través del Instituto Departamental de Deportes de Córdoba.

“Invitamos a todos los cordobeses a disfrutar de este campeonato que finaliza hoy, con entrada gratuita. Contamos con la participación de 156 atletas, 16 jueces y árbitros nacionales, además de representantes de la Federación Colombiana”, señaló Luis Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba.

Boxeadores de Córdoba en competencia

Orden 1

Nombre: Celena Ramírez

Categoría: Women’s Light Fly (48 kg)

Esquina: Roja (RED)

Rival: Yeily Campero (Arauca – ARA)

Orden 3

Nombre: Onelsy Garcés

Categoría: Lightwelter (57 kg)

Esquina: Roja (RED)

Rival: Sharit Arieta (Sucre – SUC)

Orden 8

Nombre: Breiner Benítez

Categoría: Flyweight (48 kg)

Esquina: Azul (BLUE)

Rival: Keider Ramos (Bolívar – BOL)

Orden 15

Nombre: Dumar Carrascal

Categoría: Middleweight (75 kg)

Esquina: Azul (BLUE)

Rival: Darwin Sánchez (Tolima – TOL).