El sueño dorado del boxeo cordobés sigue intacto. Breiner Benítez, Onelsy Garcés, Dumar Carrascal y Celena Ramírez mantienen viva la ilusión de subir a lo más alto del podio en el I Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil, que culmina hoy viernes 26 de septiembr en el emblemático coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
Las emociones del boxeo juvenil se vivirán a partir de las 1:00 de la tarde. En este espacio los cordobeses buscarán asegurar el oro ante la mirada del público que podrá ingresar de manera gratuita a respaldar a sus campeones.
Este torneo de boxeo arrancó el pasado domingo 21, y reúne a 160 jóvenes pugilistas de 18 departamentos del país, entre ellos Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Boyacá, Atlántico y Fuerzas Militares. Todos en busca de la gloria en esta cita nacional organizada por la Liga de Boxeo Departamental, con el respaldo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través del Instituto Departamental de Deportes de Córdoba.
“Invitamos a todos los cordobeses a disfrutar de este campeonato que finaliza hoy, con entrada gratuita. Contamos con la participación de 156 atletas, 16 jueces y árbitros nacionales, además de representantes de la Federación Colombiana”, señaló Luis Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba.
Boxeadores de Córdoba en competencia
- Orden 1
Nombre: Celena Ramírez
Categoría: Women’s Light Fly (48 kg)
Esquina: Roja (RED)
Rival: Yeily Campero (Arauca – ARA)
- Orden 3
Nombre: Onelsy Garcés
Categoría: Lightwelter (57 kg)
Esquina: Roja (RED)
Rival: Sharit Arieta (Sucre – SUC)
- Orden 8
Nombre: Breiner Benítez
Categoría: Flyweight (48 kg)
Esquina: Azul (BLUE)
Rival: Keider Ramos (Bolívar – BOL)
- Orden 15
Nombre: Dumar Carrascal
Categoría: Middleweight (75 kg)
Esquina: Azul (BLUE)
Rival: Darwin Sánchez (Tolima – TOL).