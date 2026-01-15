En las gradas de la cancha Marte #1, uno de los escenarios más emblemáticos del Babyfútbol, no solo hubo familiares y aficionados atentos a cada jugada, también estuvo Juan Pablo Ángel, exdelantero de la Selección Colombia y de clubes como Atlético Nacional, River Plate y Aston Villa, quien asistió para acompañar a uno de sus hijos en el Babyfútbol 2026.

Su presencia volvió a poner en el centro de la conversación a este festival, considerado el principal semillero del fútbol colombiano y uno de los eventos deportivos infantiles más importantes del país.

La imagen de Juan Pablo Ángel siguiendo atentamente los partidos del Babyfútbol no pasó desapercibida. El exfutbolista, que dejó huella tanto en el fútbol colombiano como en ligas internacionales, acudió como padre, pero también como una voz autorizada para hablar del impacto del torneo en la formación deportiva y social de los niños.

Durante su visita, Ángel destacó la relevancia que ha adquirido el festival a lo largo de los años. Para él, el Babyfútbol se consolidó como el torneo más importante del país en esta categoría, no solo por el nivel competitivo, sino por el entorno que lo rodea.

“Cada vez va creciendo más y se nota el apoyo de las familias, de los aficionados por este torneo, cada niño que pasa por aquí es tocado por el deporte”, afirmó.

Más allá de los resultados y las tablas de posiciones, el Babyfútbol se ha convertido en un punto de encuentro para distintas generaciones del fútbol colombiano. Juan Pablo Ángel habló de ese carácter integrador del evento, al señalar que el festival es “un espacio para compartir con colegas, amigos, técnicos y mucha gente relacionada con el fútbol”.

Esa mezcla entre competencia y convivencia es uno de los rasgos que han hecho del Babyfútbol un evento de entretenimiento familiar, capaz de atraer tanto a seguidores del deporte como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de torneos.

En cada edición, decenas de equipos de diferentes regiones del país se reúnen, lo que convierte al festival en una vitrina de talento y, al mismo tiempo, en una celebración del fútbol base.

Babyfútbol 2026: así se jugarán las semifinales

El Babyfútbol 2026 avanza hacia su recta final. Tras la disputa de los cuartos de final, que se jugaron el miércoles 14 de enero, quedaron definidas las semifinales en las categorías masculina y femenina, encuentros que prometen mantener el interés del público y consolidar al festival como una de las principales tendencias deportivas del inicio de año en Colombia.

Los partidos se disputarán en los siguientes horarios, con transmisión por televisión y plataformas digitales: