Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con el respaldo de su gente y la fuerza de la localía, la delegación del departamento de Córdoba alcanzó seis medallas en el I Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, realizado en el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de la ciudad de Montería.

Lea también: Reportan ingreso del primer buque ‘Ro-Ro’ a la zona portuaria de Barranquilla

Por Córdoba compitieron 11 boxeadores (4 mujeres y 7 hombres), que a lo largo de la semana defendieron con carácter los colores del departamento, logrando un balance histórico en el pódium.

Cuatro cordobeses siguen en la pelea por bañarse en oro en el Nacional Juvenil de Boxeo

Lea también: Dolor en San José de Saco: comerciante fue tiroteado por cuatro motorizados

Gobernación de Córdoba

Se alzaron con las medallas de oro los boxeadores Dumar Carrascal, en peso mediano masculino de 75 kg; Onelsy Garcés, superligero femenino 57 kg; Bréiner Benítez, peso mosca masculino 48 kg con medalla de plata; Celena Ramírez, peso minimosca femenino 48 kg, medalla de bronce; Maryoris Galván, peso mosca femenino 51 kg, y Marchal Blanco, peso ligero femenino con 54 kg.

Lea también: ‘Pequeño J’, el narco peruano de 20 años que estaría tras el feminicidio de Brenda, Lara y Morena

El certamen deportivo reunió a 160 jóvenes pugilistas de 18 ligas del país, entre ellas de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Nariño, Boyacá, Atlántico y Fuerzas Militares.