Las autoridades administrativas y de Policía de la ciudad de Montería, al igual que los organismos de socorro definieron acciones en aras de garantizar la exitosa realización de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos.

El certamen deportivo se desarrollará entre el 1 y el 10 de noviembre del presente año.

En la reunión preparatoria participó la Gobernación de Córdoba, las alcaldías de Montería y Cereté, Ejército y Policía Nacional, Indeportes Montería, Migración Colombia, Cruz Roja, Defensa Civil, Secretaría de Tránsito departamental y municipal de Montería y Cereté y el Ministerio del Deporte.

En el encuentro se establecieron las acciones orientadas a la logística, movilidad, seguridad, atención en salud, control migratorio y acompañamiento institucional de estos juegos que contarán con la participación de delegaciones de 12 países, lo que representa un reto de organización y seguridad para Montería y el departamento de Córdoba.