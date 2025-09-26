Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional adscritas al departamento de Córdoba se incautaron de 60 pimpinas que contenían ácido sulfúrico, un precursor químico vital para el procesamiento de narcóticos.

El decomiso se registró a la altura del kilómetro 60, vía que conduce del municipio de Caucasia a Planeta Rica, en Córdoba.

Durante una actividad de registro y control los uniformados se percataron de la actitud nerviosa del conductor, oriundo de Anorí (Antioquia), lo que motivó una inspección más exhaustiva al camión que cubría la ruta Medellín - Tierralta.

Según la Policía de Córdoba, este cargamento estaría relacionado con la fabricación de drogas estimulantes como la cocaína, y tiene un valor comercial calculado en $160.000.000.

“En el momento de la requisa los uniformados le preguntaron qué sustancia transportaba y su origen, pero el hombre no pudo sustentar su procedencia”, indicó la Policía.